Стало известно, почему в пятницу в центре Калининграда было так много полицейских

В Калининграде на площади Победы в пятницу, 5 июня, собралось много сотрудников полиции, прибыла спецтехника, подтянулись зрители. Так в центре города отмечали 308-ю годовщину со дня образования российской полиции. Об «особой атмосфере», которая царит сегодня в Калининграде, рассказали в пресс-службе УМВД России по Калининградской области.