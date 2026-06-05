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Стало известно, почему в пятницу в центре Калининграда было так много полицейских

На площади Победы отметили 308-ю годовщину со дня образования российской полиции.

Источник: Комсомольская правда

В Калининграде на площади Победы в пятницу, 5 июня, собралось много сотрудников полиции, прибыла спецтехника, подтянулись зрители. Так в центре города отмечали 308-ю годовщину со дня образования российской полиции. Об «особой атмосфере», которая царит сегодня в Калининграде, рассказали в пресс-службе УМВД России по Калининградской области.

В рамках акции «Один день с полицией России» состоялся показ специальной автомобильной и мототехники, выступили кинологи со служебными собаками, прошел концерт оркестра УМВД.

Работали интерактивные площадки, а горожане смогли пообщаться с сотрудниками МВД и задать интересующие вопросы.

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