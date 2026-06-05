В Калининграде вынесли на общественные обсуждения порядок и места организации уличных выступлений

Согласно предложенному порядку согласования уличных выступлений, заявитель должен не позднее чем за десять рабочих дней и не ранее тридцати рабочих дней до начала проведения уличного выступления подать в уполномоченный орган заявление о согласовании проведения уличного выступления по установленной форме. Заявление должно быть рассмотрено в течение пяти рабочих дней со дня его поступления. В случае положительного решения заявитель во время выступления должен иметь при себе письмо-согласование (распечатанное на бумажном носителе или сохранённое на мобильном устройстве) и документы, удостоверяющие личность заявителя и каждого участника уличного выступления на площадке. Письмо выдаётся на каждое уличное выступление. На одной площадке можно выступить один раз в день. При этом заявитель может подать заявления на согласование уличных выступлений в один день на нескольких площадках в разное время. Плата за выдачу согласования не взимается.