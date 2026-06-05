В Калининграде вынесли на общественные обсуждения порядок и места организации уличных выступлений

Власти Калининграда вынесли на общественные обсуждения проект постановления о о порядке организации уличных выступлений на территориях общего пользования городского округа. Документ разместили на сайте горадминистрации.
В целях упорядочения проведения уличных выступлений, а также создания условий для обеспечения населения города дополнительными услугами проектом предлагается утвердить схему размещения мест проведения уличных выступлений и порядок их организации. В предлагаемом перечне восемь адресов с временным интервалом с 10 до 21 часа: ул. Горького (ТЦ «Эпицентр»), ул. Профессора Баранова (ориентир — д. 2б), пр. Ленинский (ориентир ТЦ «Плаза»), пр. Ленинский (ориентир «Центральная площадь»), наб. Ветеранов (ориентир ул. Октябрьская, д. 4а), наб. Ветеранов (ориентир «Школа искусств»), ул. Театральная, д. 30 (ориентир ТЦ «Европа»), ул. Гаражная (ориентир «Северный вокзал»).
Согласно предложенному порядку согласования уличных выступлений, заявитель должен не позднее чем за десять рабочих дней и не ранее тридцати рабочих дней до начала проведения уличного выступления подать в уполномоченный орган заявление о согласовании проведения уличного выступления по установленной форме. Заявление должно быть рассмотрено в течение пяти рабочих дней со дня его поступления. В случае положительного решения заявитель во время выступления должен иметь при себе письмо-согласование (распечатанное на бумажном носителе или сохранённое на мобильном устройстве) и документы, удостоверяющие личность заявителя и каждого участника уличного выступления на площадке. Письмо выдаётся на каждое уличное выступление. На одной площадке можно выступить один раз в день. При этом заявитель может подать заявления на согласование уличных выступлений в один день на нескольких площадках в разное время. Плата за выдачу согласования не взимается.
Время, продолжительность, а также количество участников уличного выступления должно соответствовать значениям, указанным в письме-согласовании на проведение уличного выступления. При проведении уличного выступления не допускается использование звукоусиливающей аппаратуры, ударных музыкальных инструментов, несанкционированное подключение к источникам электропитания, курение, распитие спиртосодержащих напитков, а также имитация их употребления, нахождение в состоянии алкогольного и иного опьянения.
Действия участников уличных выступлений не должны нарушать общественный порядок, содержать политические, религиозные призывы или агитацию, ненормативную лексику, призывы к экстремизму, насилию, пропаганде войны, употреблению наркотиков, алкоголя, осуществлению иной противоправной и аморальной деятельности.
Общественные обсуждения проводятся до 10 июня 2026 года. Адрес электронной почты для направления предложений: dyachenko@klgd.ru.
Главу о порядке проведения уличных выступлений предлагается включить в новую редакцию правил благоустройства территории Калининграда.
Как сообщалось ранее, штрафы для уличных артистов заработают не раньше лета 2026 года. Предполагается, что внесение изменений в правила благоустройства позволит принимать меры административного воздействия в отношении уличных музыкантов.
Законопроекты, которые регламентируют деятельность исполнителей и вводят для них штрафы, депутаты Заксобрания утвердили в конце октября 2025 года. Разработку правил для уличных артистов отдали в ведение муниципалитетов, не устанавливая для них никаких рамочных законов. Законопроект инициировала прокуратура Калининградской области, поскольку уличные артисты «являются одним из элементов современной туристической городской среды, существенно влияющим на ее атмосферу», а «Калининградская область динамично развивается как регион, имеющий значительный туристический потенциал».
Штрафы за нарушение правил для уличных артистов составят: для граждан в размере от трех до пяти тысяч рублей, для должностных лиц — от 10 до 50 тысяч руб., для юрлиц — от 50 до 100 тысяч руб.