Калининградский фармзавод «Отисифарм Про» расширят за 1 млрд рублей

Рогулева отметила, что благодаря поддержке государства и региона предприятие взяло хороший старт в 2023 году и теперь видит потребность в расширении. Планируется увеличить номенклатуру лекарственных препаратов. Реализация проекта, по её словам, обеспечит бесперебойный выпуск качественной фармацевтической продукции для населения.