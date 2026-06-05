Калининградский фармзавод «Отисифарм Про» расширят за 1 млрд рублей

Соглашение о сотрудничестве в реализации инвестиционного проекта подписали губернатор Алексей Беспрозванных и генеральный директор предприятия Татьяна Рогулева.
Стоимость проекта — 1 миллиард рублей. Как сообщил Беспрозванных, это укрепит самообеспеченность региона важными лекарствами, в том числе входящими в перечень жизненно необходимых. При реконструкции производства появится 45 дополнительных рабочих мест. Сейчас на заводе трудятся 500 человек.
Рогулева отметила, что благодаря поддержке государства и региона предприятие взяло хороший старт в 2023 году и теперь видит потребность в расширении. Планируется увеличить номенклатуру лекарственных препаратов. Реализация проекта, по её словам, обеспечит бесперебойный выпуск качественной фармацевтической продукции для населения.
Завод «Отисифарм Про» официально открылся в 2023 году. В церемонии запуска высокотехнологичного производства участвовал президент Владимир Путин. Предприятие является резидентом Особой экономической зоны Калининградской области и расположено в индустриальном парке «Храброво».
Производственные мощности завода достигают 320 миллионов упаковок лекарств в год. Предприятие выпускает широкий спектр востребованных на российском рынке препаратов — антисептики, противовоспалительные и комбинированные обезболивающие средства. Портфель насчитывает 24 регистрационных удостоверения, из них 8 относятся к категории жизненно необходимых. Большинство выпускаемых лекарств полностью разработаны в России.