Более 250 волонтеров помогут в проведении выпускного вечера в Москве

Поучаствовать приглашают москвичей старше 18 лет — помощь потребуется в вечернее и ночное время. Обязательным условием участия является прохождение очного инструктажа. Всем желающим присоединиться к команде необходимо заполнить данные в анкете. При оформлении регистрации участники могут выбрать три направления, на которых они хотели бы помогать, — от встречи гостей до помощи в интерактивных зонах.