Более 250 волонтеров помогут в проведении выпускного вечера в Москве

Свыше 250 волонтеров будут задействованы в проведении главного городского выпускного вечера, сообщили в департаменте экономической политики и развития Москвы. Организация добровольческой деятельности — задача национального проекта «Молодёжь и дети».
Так, в столице начался набор волонтеров для выпускного. Праздник школьников состоится в ночь с 26 на 27 июня. Второй год подряд он пройдет на одной из самых популярных городских площадок — ВДНХ. Чтобы присоединиться к команде, необходимо подать заявку на сайте ресурсного центра «Мосволонтер».
Поучаствовать приглашают москвичей старше 18 лет — помощь потребуется в вечернее и ночное время. Обязательным условием участия является прохождение очного инструктажа. Всем желающим присоединиться к команде необходимо заполнить данные в анкете. При оформлении регистрации участники могут выбрать три направления, на которых они хотели бы помогать, — от встречи гостей до помощи в интерактивных зонах.
Нацпроект «Молодёжь и дети» направлен на создание возможностей для развития талантов и самореализации молодых людей. В центре нацпроекта — строительство и ремонт школ, повышение квалификации педагогов, создание новых методик преподавания и комфортных условий для обучения. Нацпроект также предусматривает развитие сети кампусов мирового уровня и поддержку вузов по программе «Приоритет 2030». Обновленные нацпроекты реализуются по решению Президента РФ Владимира Путина с 2025 года.