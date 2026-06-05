В Липецкой области может появиться технопарк за 12 млрд рублей

По данным Rusprofile, в Липецкой области не зарегистрированы компании с названием «СЗ Приоритет», однако в соседней Воронежской области имеется два ООО с таким названием. Первое зарегистрировано в 2018 году и принадлежит Александру Кораблину, выручка в 2025-м составила 2,3 млрд руб., прибыль — 127,5 млн руб. Второе «СЗ Приоритет» учреждено в 2025-м и контролируется Максимом Юрьевым, выручка предприятия за прошлый год составила 99 млн руб., а прибыль — 31 млн руб.