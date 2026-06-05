Пасмурные выходные с потеплением до +24°C ждут жителей Нижнего Новгорода

В ближайшие выходные, 6 и 7 июня, жителей Нижнего Новгорода ожидает теплая, но пасмурная погода. Аналитики сервиса Яндекс Погода изучили данные метеонаблюдений и составили подробный прогноз на первые летние выходные.
В субботу, 6 июня, в областном центре установится облачная погода. В утренние часы синоптики прогнозируют около +17°C, а в дневное время воздух прогреется до +21°C. К вечеру столбики термометров опустятся до +19°C, ночью же похолодает до +12°C. На протяжении всего дня будет дуть северный ветер, порывы которого могут достигать 10 м/с.
В воскресенье, 7 июня, характер погоды существенно не изменится, однако в городе станет заметно теплее. Утром термометры покажут +19°C, а днем столбики поднимутся до отметки +24°C. Вечером ожидается до +22°C, в ночные часы — около +16°C. Направление ветра сменится с северного на северо-западное ближе к вечеру, а скорость порывов также составит до 10 м/с.
Ранее сообщалось, что сильнейшая магнитная буря ожидается в Нижнем Новгороде.