Пасмурные выходные с потеплением до +24°C ждут жителей Нижнего Новгорода

В субботу, 6 июня, в областном центре установится облачная погода. В утренние часы синоптики прогнозируют около +17°C, а в дневное время воздух прогреется до +21°C. К вечеру столбики термометров опустятся до +19°C, ночью же похолодает до +12°C. На протяжении всего дня будет дуть северный ветер, порывы которого могут достигать 10 м/с.