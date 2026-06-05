Во время нового обмена военнопленными освободили жителя Перми

Жителя Перми освободили во время нового этапа обмена военнопленными между Россией и Украиной, сообщил уполномоченный по правам человека в Пермском крае Игорь Сапко.
«Среди возвращённых в этот раз есть и наш земляк из Перми, контрактник. Вместе со сослуживцами, в январе 2024 года он попал под атаку БПЛА на Покровском направлении и был тяжело ранен в обе ноги», — рассказал омбудсмен.
Игорь Сапко рассказал, что пообщался с мамой военнослужащего. Он отметил, что такие разговоры всегда наполнены сильными эмоциями и слезами, однако в этот раз они были вызваны радостной новостью.
Сейчас бойцы находятся на территории Республики Беларусь, где получают медицинскую и психологическую помощь.
«Искренне благодарю всех, кто делает такие возвращения возможными, кто неустанно трудится на этом непростом пути!» — заключил омбудсмен.