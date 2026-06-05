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У Рыбной деревни двигают трамвайные остановки

Это необходимо для установки новых павильонов.

Источник: Комсомольская правда

В Калининграде на улице Октябрьской временно сдвинут трамвайные остановки для обустройства четырех новых остановочных павильонов и строительства платформ с площадками для пассажиров. О работах, которые стартуют 9 июня, рассказали в городской администрации.

«Остановки трамваев № 3 и 5 “Рыбная деревня” и “Набережная Ветеранов” направлением из центра будут сдвинуты на 30−40 метров по ходу движения с установкой временных знаков», — рассказали в мэрии города.

Пассажиров просят учитывать эту информацию.

Контрактом также предусмотрено устройство двух платформ на остановке «Универсам “Московский” на Московском проспекте и двух платформ на остановке “Областная филармония” на ул. Багратиона.

Работы планируют завершить к 17 сентября.

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