У Рыбной деревни двигают трамвайные остановки

В Калининграде на улице Октябрьской временно сдвинут трамвайные остановки для обустройства четырех новых остановочных павильонов и строительства платформ с площадками для пассажиров. О работах, которые стартуют 9 июня, рассказали в городской администрации.
«Остановки трамваев № 3 и 5 “Рыбная деревня” и “Набережная Ветеранов” направлением из центра будут сдвинуты на 30−40 метров по ходу движения с установкой временных знаков», — рассказали в мэрии города.
Пассажиров просят учитывать эту информацию.
Контрактом также предусмотрено устройство двух платформ на остановке «Универсам “Московский” на Московском проспекте и двух платформ на остановке “Областная филармония” на ул. Багратиона.
Работы планируют завершить к 17 сентября.