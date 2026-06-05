Мэрия Калининграда определила самые аварийные дорожные участки и нашла решения для них

Администрация Калининграда определила аварийные участки дорог и утвердила меры, которые примут на этих улицах для лучшей безопасности. Соответствующее постановление появилось на сайте мэрии.
Московский район.
Аллея Смелых — Южный обход: поменяют режим светофора, обновят разметку. Батальная — Автомобильная: появится пешеходный переход. Суворова — Транспортная: появится левая секция светофора, которая будет работать отдельно от основного потока. Ленинский проспект — Шевченко: запретят перестраиваться сразу с подъёма от Московского проспекта.
Ленинградский район.
Московский проспект — Флотская: восстановят разметку. Гагарина — Куйбышева: изменят работу светофора, перенесут пешеходный переход. Гагарина — Молодая Гвардия: установят фоторадар. Черняховского: у магазина «Океан» запретят ездить на электросамокатах. Советский проспект — Кирова: установят светофор. Гайдара — Челнокова: добавят освещение на переходе.
Центральный район.
Советский проспект — Озерова: перенастроят светофор. Советский проспект: у ТЦ «Грант» добавят ограждения возле перехода, подведут освещение и сделают шумовые полосы на проезжей части. Советский проспект — Полецкого: добавят освещение на переходе. проспект Мира — Энгельса: откорректируют работу светофора.
Не всегда методы оправдывают ожидания. После резонансного ДТП на Озерова с Гаражной поменяли режим светофора, из-за чего ситуация на перекрёстке лишь осложнилась.