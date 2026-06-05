Акция «День Белого Цветка» и выставка о Романовых пройдут в Самаре 7−8 июня

А накануне подписания соглашения 7 июня в Струковском саду Самары состоится благотворительная акция «День Белого Цветка». Она призвана возродить традиции Императорского Дома, заложенные в России более 100 лет назад, когда символом борьбы с чахоткой (туберкулезом) стала белая ромашка. С 13:00 до 18:00 гости акции смогут посетить благотворительную ярмарку, разнообразные мастер-классы и выступления творческих коллективов. Собранные средства направят в помощь семьям участников СВО, находящимся в трудной жизненной ситуации.