В Тульской области выдали первые паспорта юных туристов

Проект «Ясная Тула с Филипком» стартовал 1 июня, в Международный день защиты детей, в соответствии с задачами национального проекта «Туризм и гостеприимство». Маленьким гостям Тульской области вручили паспорта юных туристов, сообщили в министерстве туризма региона.
Главным персонажем и проводником в изучении Тульского края стал герой произведения Л. Н. Толстого. Он будет сопровождать ребят на протяжении всего маршрута, помогая знакомиться с историей и культурой региона в игровой форме. Компанию мальчику и юным туристам составит Львенок-Искренок, получивший имя в честь искры мастерства, присущей великому писателю и всем тулякам.
Владельцы паспорта будут получать наклейки в форме отпечатка лапы за выполнение заданий. Они изучат башни Тульского кремля, освоят азбуку Морзе, услышат звуки гармони, увидят филимоновскую игрушку, посетят цирк, театры, музеи, детскую железную дорогу, Ясную Поляну, Куликово поле и многое другое. Самым активным путешественникам достанутся призы, среди них — фирменная канцелярия, аксессуары и косметика, тульские пряники.
Получить паспорт юного путешественника по Тульской области можно в туристско-информационном центре на улице Металлистов в будни с 11 до 18 часов, а в выходные — с 11 до 20 часов. Паспорт выдают и гостям, и жителям региона от 5 до 14 лет.
Национальный проект «Туризм и гостеприимство» помогает развивать инфраструктуру, производить оборудование, готовить кадры для отрасли и продвигать путешествия как по России, так и за рубежом. Туристы получают качественный сервис и отличные впечатления, а бизнес — поддержку государства. Все это делает поездки удобными, безопасными и интересными. Обновленные нацпроекты реализуются по решению Президента РФ Владимира Путина с 2025 года.