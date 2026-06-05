В Тульской области выдали первые паспорта юных туристов

Получить паспорт юного путешественника по Тульской области можно в туристско-информационном центре на улице Металлистов в будни с 11 до 18 часов, а в выходные — с 11 до 20 часов. Паспорт выдают и гостям, и жителям региона от 5 до 14 лет.