На ПМЭФ заявили о новой жизни памятников архитектуры, в том числе в Самаре

Вопрос сохранения исторических зданий и вовлечения их в современную жизнь вновь оказался в центре внимания на Петербургском международном экономическом форуме.
Совладелец девелоперской группы «Родина» Владимир Щекин заявил, что объекты культурного наследия должны быть не просто музейными экспонатами, а полноценными центрами городской жизни.
По его словам, которые приводит издание РИАМО, бизнес способен стать одним из главных драйверов восстановления исторических территорий.
«Экономика наследия начинается там, где объект получает новую жизнь и становится востребованным людьми», — отметил Щекин на ПМЭФ.
Тема особенно актуальна и для Самары, где в 2026 году начали активно передавать памятники архитектуры инвесторам по новой схеме.
Как ранее рассказывал нашей редакции глава города Иван Носков, теперь исторические здания продают через аукционы, однако право собственности инвестор получает только после полной реставрации объекта и выполнения всех охранных обязательств.
По такой системе в Самаре уже продали четыре здания в историческом центре. В будущем там планируют открыть гостиницы.
Еще несколько объектов культурного наследия пока находятся на торгах. Среди них — Дом Рябинина-Ивановых на Ленинской, Дом Курлина на Водников и усадьба купца Слюсарева.
При этом инвесторы рассматривают старинные особняки не только как коммерческую недвижимость.
По словам Ивана Носкова, некоторые покупатели хотят восстановить здания для личного проживания.
«Кто-то хочет гостиницу сделать, кто-то ресторан, кто-то офис. А есть те, кто говорят: “Я хочу в этом историческом здании жить”», — рассказал глава Самары.
Власти подчеркивают, что главное условие — бережная реставрация и сохранение исторического облика зданий.
На ПМЭФ также отмечалось, что инвесторов сегодня часто отпугивают сложные согласования, большие затраты и длительные сроки восстановления памятников архитектуры. Однако именно участие бизнеса может помочь сохранить историческое наследие российских городов.