Экскурсии, лекции и 330 тыс. томов: в БФУ рассказали подробности о библиотеке неокампуса

«Уникальные сочинения из знаменитого Валленродтского собрания — одно из самых ценных собраний в фондах БФУ им. И. Канта и подлинная гордость библиотеки — будут регулярно экспонироваться в открытых зонах: в витринах “Атриума”, на цифровых панелях и в интерактивной книге. Это сознательное решение: сделать наследие доступным и видимым для каждого, кто входит в библиотеку. Таким образом, гостям университета и города будут доступны две музейные площадки. В полюбившейся библиотеке в историческом корпусе на улице Университетской останется Зал редкой книги с иностранным фондом и Валленродтским собранием», — рассказала директор культурно‑просветительского центра БФУ им. И. Канта Мария Мамаева.