Экскурсии, лекции и 330 тыс. томов: в БФУ рассказали подробности о библиотеке неокампуса

Фото: БФУ им. Канта.
В БФУ им. Канта рассказали подробности о «сердце» строящегося неокампуса «Кантиана» — его библиотеке. Как сообщает пресс-служба правительства, многофункциональный культурно‑просветительский комплекс должен стать пространством научных дискуссий и встреч, а также новой музейной локацией города.
Библиотечный комплекс в три этажа располагается в здании Высшей школы философии, истории и социальных наук под стеклянным куполом, установка которого запланирована на лето 2026 года.
Книжный фонд библиотеки насчитывает 330 тыс. томов в бумажном виде и практически не ограничен в цифровых ресурсах. Большая часть изданий будет доступна в открытом фонде — читатели смогут свободно выбирать литературу с полок, расположенных в четырёх тематических башнях. В новой академической локации будут работать два читальных зала, цифровые сервисы и общественные пространства для работы, общения и просвещения.
Для удобства посетителей по всей площади комплекса будут размещены станции самовыдачи и возврата литературы. Достаточно будет приложить стопку книг к считывающему устройству — система мгновенно распознаёт все издания и быстро оформит выдачу или приёмку.
Помимо студентов и сотрудников университета, культурно‑просветительский комплекс в новом кампусе также смогут посещать жители и гости Калининграда. Планируется проводить экскурсии в малых группах, а также публичные научно‑популярные лекции.
«Уникальные сочинения из знаменитого Валленродтского собрания — одно из самых ценных собраний в фондах БФУ им. И. Канта и подлинная гордость библиотеки — будут регулярно экспонироваться в открытых зонах: в витринах “Атриума”, на цифровых панелях и в интерактивной книге. Это сознательное решение: сделать наследие доступным и видимым для каждого, кто входит в библиотеку. Таким образом, гостям университета и города будут доступны две музейные площадки. В полюбившейся библиотеке в историческом корпусе на улице Университетской останется Зал редкой книги с иностранным фондом и Валленродтским собранием», — рассказала директор культурно‑просветительского центра БФУ им. И. Канта Мария Мамаева.
В библиотеке нового кампуса гости смогут ознакомиться с открытым фондом, посетить зал русской философии истории с дореволюционными изданиями, а также лабораторию оцифровки книг.
Напомним, что многофункциональный культурно-просветительский когнитивно-цифровой комплекс кампуса БФУ им. Канта стал победителем седьмой Международной премии «Золотой Трезини» в номинации «Лучший дизайн-проект библиотеки».