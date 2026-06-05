В Москве установят более 1,8 тысячи лифтов с расширенными дверными проемами

Кроме того, с 2026 года все подъемники, поставляемые Карачаровским механическим заводом и Щербинским лифтостроительным заводом для замены по программе капремонта, оснащают современными мониторами. На них можно воспроизводить видеоролики со звуком и без, а также размещать информационные и рекламные баннеры.