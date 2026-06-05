В Москве установят более 1,8 тысячи лифтов с расширенными дверными проемами

Свыше 1,8 тысячи лифтов в более чем 450 жилых домах столицы установят с расширением дверных проемов, сообщили в департаменте экономической политики и развития Москвы. Всего в 2026 году в городе заменят более 5,5 тысячи подъемников по программе капитального ремонта, что соответствует задачам нацпроекта «Инфраструктура для жизни».
Напомним, согласно столичному стандарту, по истечении 25-летнего срока лифты подлежат замене. Дверные проемы расширят там, где это позволяет конструкция дома. Если до ремонта размер дверей шахты пассажирских подъемников составлял 650 мм, то после проведения работ он увеличится до 700 мм. Это нововведение значительно повышает доступность лифтов для маломобильных жильцов и родителей с колясками.
Кроме того, с 2026 года все подъемники, поставляемые Карачаровским механическим заводом и Щербинским лифтостроительным заводом для замены по программе капремонта, оснащают современными мониторами. На них можно воспроизводить видеоролики со звуком и без, а также размещать информационные и рекламные баннеры.
Цель нацпроекта «Инфраструктура для жизни» — комплексное развитие населенных пунктов. Это строительство и ремонт жилья и дорог, благоустройство общественных и дворовых пространств, создание и обновление всей сопутствующей социальной и коммунальной инфраструктуры, рост числа комфортных маршрутов общественного транспорта за счет обновления его подвижного состава. Обновленные нацпроекты реализуются по решению Президента РФ Владимира Путина с 2025 года.