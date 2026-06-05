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Более 75 тыс. жителей Верхневолжья проголосовали за проекты благоустройства

Около 40 тысяч из них сделали свой выбор при помощи волонтеров.

Свыше 75 тысяч жителей Тверской области выбрали проекты благоустройства 2027 года, сообщили в аппарате правительства региона. Голосование проводится в соответствии с задачами национального проекта «Инфраструктура для жизни».

«У нас в этом году расширенное голосование, в которое вошли 126 областных объектов. И будет здорово, если все, кто сегодня здесь прибирается, проголосуют», — сказал глава Тверской области Виталий Королев.

На онлайн-голосовании в этом году были представлены территории в 37 муниципалитетах, из них 35 — в Твери. В пятерке лидеров по активности в голосовании — Жарковский, Краснохолмский, Лихославльский, Оленинский, Спировский округа.

Всероссийское голосование проходит до 12 июня на платформе «Госуслуги. Решаем вместе» по ссылке. Кроме того, в парках, скверах, на набережных и других зонах сделать выбор помогают около 1300 волонтеров. Они также рассказывают о дизайн-проектах общественных пространств. При поддержке добровольцев свой выбор сделали около 40 тыс. человек.

Цель нацпроекта «Инфраструктура для жизни»  — комплексное развитие населенных пунктов. Это строительство и ремонт жилья и дорог, благоустройство общественных и дворовых пространств, создание и обновление всей сопутствующей социальной и коммунальной инфраструктуры, рост числа комфортных маршрутов общественного транспорта за счет обновления его подвижного состава. Обновленные нацпроекты реализуются по решению Президента РФ Владимира Путина с 2025 года.