Более 75 тыс. жителей Верхневолжья проголосовали за проекты благоустройства

Всероссийское голосование проходит до 12 июня на платформе «Госуслуги. Решаем вместе» по ссылке. Кроме того, в парках, скверах, на набережных и других зонах сделать выбор помогают около 1300 волонтеров. Они также рассказывают о дизайн-проектах общественных пространств. При поддержке добровольцев свой выбор сделали около 40 тыс. человек.