Более 75 тыс. жителей Верхневолжья проголосовали за проекты благоустройства

Свыше 75 тысяч жителей Тверской области выбрали проекты благоустройства 2027 года, сообщили в аппарате правительства региона. Голосование проводится в соответствии с задачами национального проекта «Инфраструктура для жизни».
«У нас в этом году расширенное голосование, в которое вошли 126 областных объектов. И будет здорово, если все, кто сегодня здесь прибирается, проголосуют», — сказал глава Тверской области Виталий Королев.
На онлайн-голосовании в этом году были представлены территории в 37 муниципалитетах, из них 35 — в Твери. В пятерке лидеров по активности в голосовании — Жарковский, Краснохолмский, Лихославльский, Оленинский, Спировский округа.
Всероссийское голосование проходит до 12 июня на платформе «Госуслуги. Решаем вместе» по ссылке. Кроме того, в парках, скверах, на набережных и других зонах сделать выбор помогают около 1300 волонтеров. Они также рассказывают о дизайн-проектах общественных пространств. При поддержке добровольцев свой выбор сделали около 40 тыс. человек.
Цель нацпроекта «Инфраструктура для жизни» — комплексное развитие населенных пунктов. Это строительство и ремонт жилья и дорог, благоустройство общественных и дворовых пространств, создание и обновление всей сопутствующей социальной и коммунальной инфраструктуры, рост числа комфортных маршрутов общественного транспорта за счет обновления его подвижного состава. Обновленные нацпроекты реализуются по решению Президента РФ Владимира Путина с 2025 года.