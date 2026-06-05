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В Ростове при очередных родах мать шестерых детей потеряла семь литров крови

В Ростове хирурги спасали многодетную мать в операционной.

Источник: Комсомольская правда

В Ростове-на-Дону мать шестерых детей потеряла семь литров крови при очередных родах. Об этом рассказали в социальных сетях областного перинатального центра.

— Операция стала настоящим испытанием и длилась около пяти часов. Почти четыре литра удалось собрать с помощью специального аппарата и вернуть обратно в кровоток пациентки, — уточнили в медицинском учреждении.

Женщине делали седьмое кесарево сечение на сроке 35 недель. Медики выявили у дончанки врастание плаценты в рубец и мочевой пузырь. Для спасения пациентки руководство привлекло бригаду из акушеров, сосудистых хирургов и урологов.

Врачи временно остановили кровотечение методом баллонной окклюзии аорты. Женщина находилась в реанимации четыре дня. Сейчас жительницу Дона перевели в послеродовое отделение.

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