Поиск Яндекса
Ричмонд
+28°
полупрозрачная облачность
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Видео
Все сервисы
СВО
Спорт
Объясняем
Финансы
Погода
Вфокусе
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

СМИ: США лишат НАТО половины крейсеров и эсминцев, трети истребителей F-16 и всех разведывательных дронов

США передали в НАТО «горький» для европейцев список техники, которую больше не планируют предоставлять альянсу. Изменения затронут комплексную структуру NATO Force Model, которая определяет, какие силы блок готов перебросить к линии фронта от 10 дней до полугода, пишут немецкие СМИ.

Марина Светлова
Автор Новости Mail
Источник: AP 2024
Данный материал основывается на переводе публикации зарубежного СМИ и не отражает позицию редакции проекта Новости Mail

Газета Die Welt сообщает, что «основной удар» Вашингтон планирует нанести по флоту и авиации. Портал Focus объясняет это тем, что именно эти силы необходимы США для проецирования своей мощи в Индо-Тихоокеанском регионе, на который смещается фокус Пентагона.

По сведениям изданий, США планируют значительно урезать морскую разведывательную авиацию и парк беспилотников: они будут готовы предоставить НАТО только 15 из 26 патрульных самолетов P-8A Poseidon. Пентагон полностью откажется от предоставления альянсу беспилотников дальней разведки RQ-4B, лишит блок до 90% разведывательных самолетов палубного базирования, а число больших боевых дронов MQ-9 Reaper уменьшит почти вдвое.

Изменения затронут и ударные силы. США лишат союзников одной из двух авианосных групп и подводных лодок, которые способны запускать крылатые ракеты. То есть членам альянса впредь будет недоступна почти половина соединений крейсеров и эсминцев, отвечающих за ПВО, ПРО, ракетные удары и сопровождение флота. Кроме того, у НАТО останется доступ лишь к одному из двух соединений стратегических бомбардировщиков.

США намерены сократить количество многоцелевых истребителей F-16 с 99 до 63, а количество истребителей-бомбардировщиков F-15E — с 54 до 36. Сокращения также коснутся самолетов-заправщиков: число KC-135 будет урезано с 71 до 63, а 8 самых передовых самолетов КС-46 США вообще не хотят передавать НАТО.

Вашингтон, как предполагает Focus, решил оставить в Европе важные авиационные и противоракетные подразделения Patriot PAC-3 MSE, а также 2-ю многодоменную оперативную группу (MDTF), которая оснащена наземными системами средней дальности для запуска крылатых ракет Tomahawk и гиперзвуковых Dark Eagle.

В НАТО отказались подтвердить указанные цифры, отмечает Welt. Представитель альянса Эллисон Харт отметила, что раньше члены блока серьезно зависели от вооруженных сил США, но теперь, когда европейские страны и Канада наращивают военные расходы, они будут готовы взять на себя больше ответственности.

При этом Focus отмечает, что переданный список «менее радикален», чем опасались в НАТО. А Welt подчеркивает, что главная проблема для европейцев сейчас — сроки. Издание пишет, что дополнительные консультации по этому вопросу назначены на середину июня, чтобы к саммиту НАТО в Анкаре 7—8 июля позиции союзников были уже согласованы.

Узнать больше по теме
США: ключевые факты, история и политика
США — государство в Северной Америке, занимающее одно из центральных мест в мировой экономике и международной политике. В материале — основные сведения об этой стране.
Читать дальше