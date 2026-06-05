СМИ: США лишат НАТО половины крейсеров и эсминцев, трети истребителей F-16 и всех разведывательных дронов

По сведениям изданий, США планируют значительно урезать морскую разведывательную авиацию и парк беспилотников: они будут готовы предоставить НАТО только 15 из 26 патрульных самолетов P-8A Poseidon. Пентагон полностью откажется от предоставления альянсу беспилотников дальней разведки RQ-4B, лишит блок до 90% разведывательных самолетов палубного базирования, а число больших боевых дронов MQ-9 Reaper уменьшит почти вдвое.
Изменения затронут и ударные силы. США лишат союзников одной из двух авианосных групп и подводных лодок, которые способны запускать крылатые ракеты. То есть членам альянса впредь будет недоступна почти половина соединений крейсеров и эсминцев, отвечающих за ПВО, ПРО, ракетные удары и сопровождение флота. Кроме того, у НАТО останется доступ лишь к одному из двух соединений стратегических бомбардировщиков.
США намерены сократить количество многоцелевых истребителей F-16 с 99 до 63, а количество истребителей-бомбардировщиков F-15E — с 54 до 36. Сокращения также коснутся самолетов-заправщиков: число KC-135 будет урезано с 71 до 63, а 8 самых передовых самолетов КС-46 США вообще не хотят передавать НАТО.
Вашингтон, как предполагает Focus, решил оставить в Европе важные авиационные и противоракетные подразделения Patriot PAC-3 MSE, а также 2-ю многодоменную оперативную группу (MDTF), которая оснащена наземными системами средней дальности для запуска крылатых ракет Tomahawk и гиперзвуковых Dark Eagle.
При этом Focus отмечает, что переданный список «менее радикален», чем опасались в НАТО. А Welt подчеркивает, что главная проблема для европейцев сейчас — сроки. Издание пишет, что дополнительные консультации по этому вопросу назначены на середину июня, чтобы к саммиту НАТО в Анкаре