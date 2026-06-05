СМИ: США лишат НАТО половины крейсеров и эсминцев, трети истребителей F-16 и всех разведывательных дронов

Изменения затронут и ударные силы. США лишат союзников одной из двух авианосных групп и подводных лодок, которые способны запускать крылатые ракеты. То есть членам альянса впредь будет недоступна почти половина соединений крейсеров и эсминцев, отвечающих за ПВО, ПРО, ракетные удары и сопровождение флота. Кроме того, у НАТО останется доступ лишь к одному из двух соединений стратегических бомбардировщиков.