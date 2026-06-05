Пилотный экотехнопарк построили на месте бывшего завода в Дзержинске

В Дзержинске Нижегородской области завершилось строительство пилотного экотехнопарка на территории бывшего завода «Заря». Как сообщил губернатор Глеб Никитин в своём MAX-канале, масштабный объект занял площадь почти в 18 гектаров. Главной сутью проекта станет переработка различных отходов и создание на их основе инновационных материалов для строительной и дорожной отраслей региона.
Глава региона подчеркнул, что экологическая повестка напрямую связана с качеством жизни нижегородцев, поэтому в области выстраивается комплексный подход в логике национального проекта «Экологическое благополучие». Работа ведется по разным направлениям — от снижения объемов вредных выбросов в атмосферу до развития экономики замкнутого цикла.
Кроме того, стратегическим приоритетом для властей остается оздоровление Волги. Для сохранения главной водной артерии сейчас активно строятся и реконструируются очистные сооружения в Нижнем Новгороде, Балахне и других городах области.
Ранее сообщалось, что проект реконструкции Нижегородской станции аэрации одобрен госэкспертизой.