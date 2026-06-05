Пилотный экотехнопарк построили на месте бывшего завода в Дзержинске

В Дзержинске Нижегородской области завершилось строительство пилотного экотехнопарка на территории бывшего завода «Заря». Как сообщил губернатор Глеб Никитин в своём MAX-канале, масштабный объект занял площадь почти в 18 гектаров. Главной сутью проекта станет переработка различных отходов и создание на их основе инновационных материалов для строительной и дорожной отраслей региона.