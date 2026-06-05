Поиск Яндекса
Ричмонд
+27°
полупрозрачная облачность
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Видео
Все сервисы
СВО
Спорт
Объясняем
Финансы
Погода
Вфокусе
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Ростовская область экспортировала более 20 тонн мороженой рыбы в Абхазию

Всю продукцию признали безопасной в ветеринарно-санитарном отношении.

Свыше 20 тонн мороженой рыбы было экспортировано в мае из Ростовской области в Абхазию, сообщили в пресс-службе управления Россельхознадзора по Ростовской, Волгоградской, Астраханской областям и Республике Калмыкии. Развитие торговых отношений отвечает задачам нацпроекта «Международная кооперация и экспорт».

Проверка продукции проходила в местах полного таможенного оформления Ростовской области. Вся рыба была признана безопасной в ветеринарно-санитарном отношении и полностью соответствующей требованиям страны-импортера. Кроме того, нарушений, касающихся законности происхождения экспортируемой рыбы, также не выявили.

Нацпроект «Международная кооперация и экспорт» предполагает создание сквозной системы поддержки отечественных компаний, а также внедрение инструментов для переориентации на дружественные рынки. Основные задачи нацпроекта — оптимизация наиболее эффективных действующих механизмов и усиление работы по формированию востребованной российским бизнесом инфраструктуры в странах-импортерах. Обновленные нацпроекты реализуются по решению Президента РФ Владимира Путина с 2025 года.

Узнать больше по теме
Абхазия: от древнего царства до независимости — история, факты и современный статус
Абхазия — регион на черноморском побережье Кавказа с богатой историей и сложным политическим статусом. Это частично признанное государство, независимость которого признают только пять стран ООН (Россия, Венесуэла, Сирия, Никарагуа и Науру), а также частично признанная Южная Осетия и непризнанное Приднестровье. Вануату и Тувалу — отозвали решение о признании независимости Абхазии. Тем не менее, здесь уже сложилась полноценная государственная система — со своим правительством и политическими институтами. Рассказываем, где находится Абхазия, и как она устроена.
Читать дальше