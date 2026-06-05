Ростовская область экспортировала более 20 тонн мороженой рыбы в Абхазию

Свыше 20 тонн мороженой рыбы было экспортировано в мае из Ростовской области в Абхазию, сообщили в пресс-службе управления Россельхознадзора по Ростовской, Волгоградской, Астраханской областям и Республике Калмыкии. Развитие торговых отношений отвечает задачам нацпроекта «Международная кооперация и экспорт».
Проверка продукции проходила в местах полного таможенного оформления Ростовской области. Вся рыба была признана безопасной в ветеринарно-санитарном отношении и полностью соответствующей требованиям страны-импортера. Кроме того, нарушений, касающихся законности происхождения экспортируемой рыбы, также не выявили.
Нацпроект «Международная кооперация и экспорт» предполагает создание сквозной системы поддержки отечественных компаний, а также внедрение инструментов для переориентации на дружественные рынки. Основные задачи нацпроекта — оптимизация наиболее эффективных действующих механизмов и усиление работы по формированию востребованной российским бизнесом инфраструктуры в странах-импортерах. Обновленные нацпроекты реализуются по решению Президента РФ Владимира Путина с 2025 года.