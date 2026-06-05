Zont Hotel Group создаст сеть отелей в Липецкой области за 500 млн рублей

В феврале прошлого года стало известно, что Zont Hotel Group планирует стать управляющей компанией двух отелей в Воронеже и Белгороде, площадь каждого из которых оценивается в 6−7,5 тыс. кв. м. Инвестиции в каждый объект оценили на уровне 5 млрд руб. Сообщалось, что отели планируют открыть под новым премиальным брендом Enzo. После этого новой информации о проекте не появлялось. По информации Rusprofile, ООО «Зонт Хотел Групп» с конца прошлого года регистрирует различные торговые знаки, связанные с брендом, однако указаний на Воронеж и Белгород в их числе пока нет.