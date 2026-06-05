Водителей будут предупреждать о рисках на трассах через СМС и звонки

Госкомпания «Автодор» разрабатывает инновационную систему, которая использует искусственный интеллект для выявления водителей, нарушающих скоростной режим или проявляющих признаки усталости. Эта система будет автоматически отправлять предупреждения водителям через мобильные приложения, SMS-сообщения или звонки. Об этом сообщили в пресс-службе компании агентству ТАСС.
Система анализирует поведение водителей на дороге и выявляет тех, кто превышает допустимую скорость или едет слишком долго без перерывов на отдых. Затем она будет отправлять персонализированные предупреждения водителям, используя различные каналы связи.
Как пояснили в госкомпании, в основе работы системы лежит анализ паттернов движения. Это позволяет ей точно определять, когда водитель нарушает правила дорожного движения или демонстрирует признаки усталости.
Как ранее сообщалось на сайте pravda-nn.ru, «Автодор» планирует расширить функционал камер фотовидеофиксации, установленных на автомобилях аварийных комиссаров. Эти камеры будут фиксировать не только превышение скорости, но и остановку на обочине, непристегнутых водителей и использование мобильного телефона за рулём.