В Верхневолжье стартовала летняя спортивная акция для детей и подростков

Региональная спортивная акция «Прокачай свое лето» для детей и подростков началась в Тверской области в соответствии с задачами госпрограммы «Спорт России». Она проходит в Верхневолжье впервые и направлена на приобщение ребят от 7 до 13 лет к активному образу жизни, сообщили в аппарате правительства региона.