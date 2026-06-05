В Верхневолжье стартовала летняя спортивная акция для детей и подростков

Региональная спортивная акция «Прокачай свое лето» для детей и подростков началась в Тверской области в соответствии с задачами госпрограммы «Спорт России». Она проходит в Верхневолжье впервые и направлена на приобщение ребят от 7 до 13 лет к активному образу жизни, сообщили в аппарате правительства региона.
В течение всего летнего периода дети примут участие в различных спортивных событиях — первенствах и состязаниях области, школы, лагеря, спортшколы или центра. Результаты юные атлеты будут вносить в свое портфолио.
Всего запланировано три этапа. Победители и призеры будут определяться каждый месяц летних каникул по сумме баллов за результаты в соревнованиях и награждаться ценными призами.
По итогам всей акции сформируют рейтинг самых активных и спортивных детей Тверской области. Ребята, занявшие первые три места в рейтинге, станут обладателями главных призов — велосипеда, самоката или роликов.
Государственная программа «Спорт России» направлена на создание и улучшение условий для занятий физической активностью, популяризацию массового спорта и повышение качества жизни россиян. В стране расширяется соответствующая инфраструктура, проходят массовые мероприятия, реализуется Всероссийский физкультурно-спортивный комплекс «Готов к труду и обороне», а также появляются новые возможности для тренировок среди детей. Программа реализуется по решению Президента РФ Владимира Путина с 2025 года.