Владимир Путин отметил успехи Нижегородской области в работе с ОКН

Президент РФ Владимир Путин отметил успешную деятельность по восстановлению объектов культурного наследия (ОКН) в Нижегородской области. Об этом он заявил на пленарном заседании Петербургского международного экономического форума (ПМЭФ-2026) 5 июня.
Он также похвалил за восстановление исторических зданий Татарстан, Новгородскую, Ярославскую и Липецкую области, призвав другие регионы перенимать положительный опыт.
В период с 2018-го по 2025 гг. на объектах культурного наследия выполнено более 870 различных ремонтно-реставрационных работ.
«В качестве удачных примеров восстановления и приспособления для современного использования ОКН можно привести знаковые для Нижнего Новгорода объекты: главный корпус мельницы Башкирова, который восстанавливался через механизм КРТ; усадьба Гусевых и дом Ермолаевой отреставрированные с привлечением средств инвесторов. Также в рамках программы капитального ремонта обновляем многоквартирные дома ОКН, например, здание бывшего экспозиционного павильона Всероссийской промышленной и художественной выставки 1896 года в Канавине. Хорошие примеры есть и в городах Нижегородской области. Это ОКН в Городце на Большом Кировском съезде, отреставрированные с привлечением средств инвестора, а также водонапорная башня Шухова в Выксе, отреставрированная и перемещенная на территорию Шухов-парка», — рассказал губернатор Нижегородской области Глеб Никитин.
Работа по привлечению инвестиций к восстановлению и приспособлению для современного использования объектов культурного наследия в Нижегородской области системно ведется на протяжении последний лет. Так, в области разработан первый в России региональный стандарт сохранения объектов культурного наследия (ОКН). Данный механизм направлен на создание благоприятных условий для инвесторов, реализующих проекты по сохранению и восстановлению ОКН, и оптимизацию процесса вовлечения таких объектов в экономику — от бизнес-идеи до приобретения и дальнейшего восстановления.
Сформирован единый перечень ОКН, свободных от прав третьих лиц и готовых к интеграции в современную городскую среду. Среди них — памятники архитектуры и ценные градоформирующие объекты, бывшие административные, торговые и производственные помещения. Описание каждого объекта содержит ключевые характеристики и предлагаемый способ вовлечения (продажа или долгосрочная аренда), а также возможные варианты целевого использования.
В марте 2026 года в Нижегородской области начал работу единый портал исторической недвижимости для удобства инвесторов: купитьокн.рф/. Здесь бизнес может отслеживать, какие нижегородские ОКН и объекты исторической среды находятся в стадии активных торгов. На данный момент на сайте доступна подробная информация более чем о 90 объектах, которые уже подготовлены к реализации на торгах. С помощью поисковика можно посмотреть, какие памятники архитектуры доступны для инвестирования в конкретном муниципалитете.
Нижегородская область также является пилотным регионом по реализации проекта вовлечения ОКН в хозяйственный оборот, реализуемого совместно с Министерством культуры России и АО «ДОМ.РФ» в рамках исполнения поручения президента Российской Федерации приведении к 2030 году в удовлетворительное состояние в целом по стране 1 000 ОКН.
Ранее ИА «Время Н» показывало, какие объекты культурного наследия предлагают восстановить инвесторам в Нижнем Новгороде.