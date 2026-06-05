Владимир Путин отметил успехи Нижегородской области в работе с ОКН

«В качестве удачных примеров восстановления и приспособления для современного использования ОКН можно привести знаковые для Нижнего Новгорода объекты: главный корпус мельницы Башкирова, который восстанавливался через механизм КРТ; усадьба Гусевых и дом Ермолаевой отреставрированные с привлечением средств инвесторов. Также в рамках программы капитального ремонта обновляем многоквартирные дома ОКН, например, здание бывшего экспозиционного павильона Всероссийской промышленной и художественной выставки 1896 года в Канавине. Хорошие примеры есть и в городах Нижегородской области. Это ОКН в Городце на Большом Кировском съезде, отреставрированные с привлечением средств инвестора, а также водонапорная башня Шухова в Выксе, отреставрированная и перемещенная на территорию Шухов-парка», — рассказал губернатор Нижегородской области Глеб Никитин.