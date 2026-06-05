СМИ сообщают о возможной встрече европейских лидеров с Зеленским для обсуждения переговоров с Россией

Источники утверждают, что одной из ключевых тем станут потенциальные переговоры с Россией. Накануне Зеленский опубликовал на своём сайте письмо, в котором предложил президенту РФ Владимиру Путину встретиться в третьей стране. Пресс‑секретарь российского лидера Дмитрий Песков подтвердил, что письменный вариант обращения был передан Путину и что он ознакомился с документом.