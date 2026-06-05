В станице Клетской Волгоградской области обновили детсад «Колокольчик»

Клетский детский сад «Колокольчик» в Волгоградской области открыли после капитального ремонта. Работы провели при поддержке нацпроекта «Молодёжь и дети», сообщили в администрации Клетского района.
Специалисты реконструировали кровлю, полностью заменили внутренние электрические сети, систему водопровода, канализации, выполнили отделочные работы во всех помещениях. В детском саду будут функционировать шесть групп на 170 мест.
Также провели отделку внутри здания. Там обновили игровые комнаты, отремонтировали туалеты и прачечную, буфетные помещения и пищеблок, где заменили технику. Кроме того, на прилегающей территории установили новое игровое оборудование.
Нацпроект «Молодёжь и дети» направлен на создание возможностей для развития талантов и самореализации молодых людей. В центре нацпроекта — строительство и ремонт школ, повышение квалификации педагогов, создание новых методик преподавания и комфортных условий для обучения. Нацпроект также предусматривает развитие сети кампусов мирового уровня и поддержку вузов по программе «Приоритет 2030». Обновленные нацпроекты реализуются по решению Президента РФ Владимира Путина с 2025 года.