В Петербурге летом смогут трудоустроиться около 4500 подростков

Теперь учащиеся могут работать не только в благоустройстве или офисном делопроизводстве, но и в учреждениях образования и здравоохранения, на промышленных предприятиях, а также в библиотеках, музеях и других местах. Особенно нужны помощники вожатых и воспитателей.