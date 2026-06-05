В Петербурге летом смогут трудоустроиться около 4500 подростков

Около 4,5 тысячи школьников и студентов в возрасте от 14 до 18 лет смогут найти работу летом в Санкт-Петербурге, сообщили в центре занятости населения города. Создание рабочих мест для молодежи проводится в соответствии с задачами нацпроекта «Кадры».
Уточняется, что особое внимание уделят занятости детей участников СВО и подростков, оказавшихся в трудной жизненной ситуации. Согласно действующим нормативам, рабочее время составляет от 4 до 7 часов в день, в зависимости от возраста.
Теперь учащиеся могут работать не только в благоустройстве или офисном делопроизводстве, но и в учреждениях образования и здравоохранения, на промышленных предприятиях, а также в библиотеках, музеях и других местах. Особенно нужны помощники вожатых и воспитателей.
На данном этапе во всех районных кадровых центрах идет кампания по приему заявок на подработку в летнее время. Подростки могут подать заявление самостоятельно через портал «Работа России» или с помощью специалистов районного кадрового центра. Детям в возрасте 14−15 лет обязательно нужно согласие родителей. Перед трудоустройством ребята проходят обязательный медицинский осмотр, который подтверждает возможность выполнять выбранную работу по состоянию здоровья.
«На каждом этапе трудового пути — от обращения до начала работы — молодых соискателей сопровождают кадровые консультанты. Ребятам гарантированы проверенные работодатели, официальное оформление, безопасные условия труда и своевременная зарплата не ниже минимального размера оплаты труда согласно отработке — 16,5 тысячи за полный месяц плюс дополнительная финансовая помощь от центра занятости», — сообщила директор центра занятости населения Санкт-Петербурга Анна Харичева.
Нацпроект «Кадры» поможет качественно и оперативно готовить специалистов под потребности работодателей благодаря скоординированной работе образовательных учреждений, компаний и государства. К 2029 году планируется обновить всю сеть службы занятости — будут открыты новые кадровые центры «Работа России». В них предприятиям окажут адресную поддержку, а соискателям помогут найти работу, сформировать карьерный трек, обновить профессиональные знания или получить новую востребованную специальность. Обновленные нацпроекты реализуются по решению Президента РФ Владимира Путина с 2025 года.