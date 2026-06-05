Тысячи зрителей стекаются к «Волгоград Арене» на матч Россия — Буркина-Фасо

Напомним, что «Волгоград Арена», на которой в 20.00 прозвучит стартовый свисток, который ознаменует начало футбольного поединка, рассчитана на 45 000 зрителей. Полными трибуны были во время Чемпионата мира по футболу в 2018 году и на играх с участием российской сборной. Очевидно, что и товарищеская встреча Россия — Буркина-Фасо состоится при полном аншлаге.