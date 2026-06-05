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Дмитрий Чернышенко открыл выставку «Наука в лицах»

В нее вошли портреты 32 выдающихся российских ученых.

Вице-премьер РФ Дмитрий Чернышенко открыл выставку «Наука в лицах». Также он дал старт пригласительной кампании форума «Россия — спортивная держава», сообщили в правительстве.

В экспозицию «Наука в лицах» вошли портреты 32 российских ученых, чьи исследования и разработки отмечены высокими наградами в области науки. Чернышенко рассказал, что проект также будет представлен на Конгрессе молодых ученых.

«Юбилейная выставка “Наука в лицах” — очень важное событие в череде мероприятий Десятилетия науки и технологий, объявленного нашим Президентом. По данным ВЦИОМ, почти 90% наших граждан могут назвать хотя бы одно научное открытие. А сегодняшние герои как раз ярко демонстрируют результаты нашим гражданам», — подчеркнул вице-премьер.

Также объявлены результаты заявочной кампании Национальной премии в области будущих технологий «Вызов». Премиальный фонд «Вызова» в 2026 году составляет 65 млн рублей — по 13 млн в каждой из пяти номинаций. Имена лауреатов назовут в декабре.

«Подано около 1,5 тысячи заявок. Это почти в 2,5 раза больше, чем в прошлом году. Расширяется география: заявились ученые из 79 регионов нашей страны. В международной номинации заявки в этом году поступили из 47 стран! Это подтверждает, что для науки не существует границ. Лидер среди всех номинаций — “Инженерное решение”. Это говорит о большом интересе к этому направлению в России», — подчеркнул Чернышенко.

Говоря о форуме «Россия — спортивная держава», вице-премьер отметил, что мероприятие традиционно объединяет представителей спорта, международных организаций со всего мира и прежде всего из России.

«В этом году это важное событие состоится в гостеприимном Красноярске. Он получил это право в результате сложного отбора. Это город, где проходили значимые спортивные события, включая зимнюю Универсиаду», — заявил Чернышенко.

Нацпроект «Молодёжь и дети» направлен на создание возможностей для развития талантов и самореализации молодых людей. В центре нацпроекта — строительство и ремонт школ, повышение квалификации педагогов, создание новых методик преподавания и комфортных условий для обучения. Нацпроект также предусматривает развитие сети кампусов мирового уровня и поддержку вузов по программе «Приоритет 2030». Обновленные нацпроекты реализуются по решению Президента РФ Владимира Путина с 2025 года.

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