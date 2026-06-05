Дмитрий Чернышенко открыл выставку «Наука в лицах»

«Подано около 1,5 тысячи заявок. Это почти в 2,5 раза больше, чем в прошлом году. Расширяется география: заявились ученые из 79 регионов нашей страны. В международной номинации заявки в этом году поступили из 47 стран! Это подтверждает, что для науки не существует границ. Лидер среди всех номинаций — “Инженерное решение”. Это говорит о большом интересе к этому направлению в России», — подчеркнул Чернышенко.