NWU: лекарства от гриппа замедляют развитие когнитивных осложнений ВИЧ

Последующие наблюдения подтвердили это предположение биологов и указали на то, что блокировка работы сиалидаз не только замедлила развитие воспалений в мозге и угасание когнитивных способностей грызунов, но и в целом предотвратила ускоренное старение их организма, которое часто наблюдается у носителей ВИЧ. Это дает надежду на то, что данные лекарства окажут схожее действие и на пациентов после завершения всех доклинических и клинических испытаний, подытожили Абдель-Мохсен и его коллеги.