Владимир Путин похвалил Нижегородскую область за реставрацию ОКН

Президент России Владимир Путин в ходе своего выступления на пленарном заседании Петербургского международного экономического форума отметил успешную работу Нижегородской области с объектами культурного наследия (ОКН). Об этом сообщили в пресс-службе правительства Нижегородской области.
«С текущего года в национальном рейтинге состояния инвестиционного климата учитывается ещё одно направление. Речь идёт о сокращении инвестиционно-строительного цикла на объектах культурного наследия: в старинных домах, усадьбах, зданиях. Задача — их быстрее отремонтировать, вовлечь в хозяйственный оборот, сделать доступными для посещения граждан. Это особенно актуально для городов Центральной России — для наших туристических точек притяжения, в том числе на маршруте всемирно известного Золотого кольца. Отмечу успешную работу с объектами культурного наследия Ярославской и Нижегородской, Липецкой и Новгородской областей, а также Татарстана. Рассчитываю, что и другие регионы последуют их примеру», — заявил Владимир Путин.
По словам губернатора Глеба Никитина, в период с 2018 по 2025 годы в регионе выполнили более 870 ремонтно-реставрационных работ на объектах ОКН. В качестве удачных примеров глава региона привел главный корпус мельницы Башкирова, усадьбу Гусевых, дом Ермолаевой, а также бывший экспозиционный павильон Всероссийской выставки 1896 года в Канавине. Кроме того, в области разработан первый в стране региональный стандарт сохранения ОКН, запущен портал исторической недвижимости купитьокн.рф, а сам субъект стал пилотной площадкой для федерального проекта по вовлечению памятников в хозяйственный оборот.
Ранее сообщалось, что Нижегородская область сохранила второе место в инвестрейтинге АСИ.