Владимир Путин похвалил Нижегородскую область за реставрацию ОКН

«С текущего года в национальном рейтинге состояния инвестиционного климата учитывается ещё одно направление. Речь идёт о сокращении инвестиционно-строительного цикла на объектах культурного наследия: в старинных домах, усадьбах, зданиях. Задача — их быстрее отремонтировать, вовлечь в хозяйственный оборот, сделать доступными для посещения граждан. Это особенно актуально для городов Центральной России — для наших туристических точек притяжения, в том числе на маршруте всемирно известного Золотого кольца. Отмечу успешную работу с объектами культурного наследия Ярославской и Нижегородской, Липецкой и Новгородской областей, а также Татарстана. Рассчитываю, что и другие регионы последуют их примеру», — заявил Владимир Путин.