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Алексей Текслер о возвращении Кузнецова в «Трактор»: Женя — легенда

Губернатор Челябинской области прокомментировал возможность возвращения Евгения Кузнецова в «Трактор».

Источник: Комсомольская правда

Губернатор Алексей Текслер заявил, что «не будет загадывать» по поводу возможного возвращения в челябинский «Трактор» Евгения Кузнецова. Слова главы региона приводит «РИА Новости».

— Женя — не просто воспитанник, Женя — легенда «Трактора», легенда Челябинска. Мы к нему именно так относимся, — заявил Алексей Текслер.

Губернатор также напомним, что однажды нападающему уже предлагали вернуться в челябинскую команду, но тот предпочел «Трактору» СКА.

Напомним, в 2024 году Евгений Кузнецов отказался возвращаться в «Трактор», объяснив, что не смог бы жить в Челябинске.

— Для меня это очень тяжело, все это знают. Никакого личного пространства. Челябинск — это мой дом, но надеюсь, что время еще придет, — говорил тогда хоккеист.

Месяц назад стало известно, что 34-летний форвард покидает уфимский «Салават Юлаев».