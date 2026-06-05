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В Калининграде наградили экологов и специалистов природоохранной отрасли

Церемония приурочена была к празднованию Дня эколога.

Источник: Комсомольская правда

В Калининграде 5 июня, в День эколога, вручили награды специалистам природоохранной отрасли. Награждение провела министр природных ресурсов и экологии региона Оксана Астахова, сообщает пресс-служба правительства области.

Специалисты промышленной экологии, сотрудники профильных предприятий, члены Общественного совета при минприроды региона, общественные инспекторы отмечены званием «Заслуженный эколог Калининградской области», а также грамотами и благодарственными письмами. Особое внимание уделили ветеранам отрасли.

Глава министерства отметила важность высокой консолидации органов исполнительной власти и общественности. По ее словам, ни один сигнал от жителей не остается без внимания.

После торжественной части мероприятие продолжилось в формате круглого стола, где обсудили актуальные вопросы природоохранной повестки области.

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