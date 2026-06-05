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На ПМЭФ обозначили приоритеты развития химической отрасли

Она занимает около 11% в структуре обрабатывающей промышленности и объединяет более 700 тысяч специалистов.

Участники сессии «Химия — энергия жизни», которая прошла на Петербургском международном экономическом форуме, обозначили основные приоритеты развития химической отрасли. В мероприятии принял участие первый вице-премьер Денис Мантуров, сообщили в правительстве.

Химический комплекс — одна из базовых отраслей для развития промышленности. Он обеспечивает создание продукции практически для всех секторов экономики. Отрасль занимает около 11% в структуре обрабатывающей промышленности и объединяет более 700 тыс. специалистов. За последние годы отечественный химпром получил значительное развитие — от восстановления производственных цепочек до формирования собственных компетенций и выхода на внешние рынки.

Следующий этап развития отрасли — расширение производства продукции более высоких переделов: малотоннажной и среднетоннажной химии, новых материалов, критически важных компонентов для промышленности, фармацевтики, косметической отрасли и других направлений.

Особое внимание на сессии было уделено развитию производства минеральных удобрений как одного из ключевых направлений российского химического комплекса. Продолжаются наращивание инвестиций, расширение линейки продукции и укрепление позиции как на внутреннем, так и на международных рынках.

Нацпроект «Новые материалы и химия» направлен на снижение доли импорта химической и критически важной биотехнологической продукции, а также редких и редкоземельных металлов. По всей стране запланировано создание производств и центров компетенций в этой сфере, увеличение добычи дефицитного сырья, внедрение перспективных продуктов и поддержка отраслевых предприятий. Обновленные нацпроекты реализуются по решению Президента РФ Владимира Путина с 2025 года.

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