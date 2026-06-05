На ПМЭФ обозначили приоритеты развития химической отрасли

Химический комплекс — одна из базовых отраслей для развития промышленности. Он обеспечивает создание продукции практически для всех секторов экономики. Отрасль занимает около 11% в структуре обрабатывающей промышленности и объединяет более 700 тыс. специалистов. За последние годы отечественный химпром получил значительное развитие — от восстановления производственных цепочек до формирования собственных компетенций и выхода на внешние рынки.