В Хабаровске сквер «Сокольники» благоустроят к октябрю

Территория попала в программу после активного голосования горожан. По словам заведующей сектором главного художника департамента архитектуры, строительства и землепользования мэрии Марии Мельниковой, жители сами интересовались благоустройством этого места. После инвентаризации участок вынесли на общественное голосование, и в прошлом году за него отдали голоса почти 10 тысяч человек.