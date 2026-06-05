В Хабаровске сквер «Сокольники» благоустроят к октябрю

В Хабаровске в Краснофлотском районе началось благоустройство будущего сквера «Сокольники». Представители районного комитета, городской администрации и местные жители проверили, как идут работы на участке в районе новой застройки.
Территория попала в программу после активного голосования горожан. По словам заведующей сектором главного художника департамента архитектуры, строительства и землепользования мэрии Марии Мельниковой, жители сами интересовались благоустройством этого места. После инвентаризации участок вынесли на общественное голосование, и в прошлом году за него отдали голоса почти 10 тысяч человек.
Подрядчик уже подготовил площадку под земляные работы и разметил будущие пешеходные дорожки. В сквере появятся спортивная площадка, зона для прогулок и отдыха, детская игровая территория и большая баскетбольная площадка. Архитектурные решения свяжут новое пространство с расположенным рядом Парком Мира — в том числе здесь установят скульптуру «Голубь Мира».
На территории также предусмотрены освещение, видеонаблюдение с подключением к системе «Безопасный город», малые архитектурные формы и озеленение. Старые аварийные деревья уберут, а вместо них высадят клёны, кустарники, цветники и живую изгородь. Завершить благоустройство планируют к октябрю.
Жители Краснофлотского района уже смотрят дальше и надеются, что следующим в программу попадёт сквер на улице Санаторной. По словам местных, это важное место рядом с военным и детским санаториями, воинскими частями и территорией, где проходят восстановление участники СВО.
Краснофлотский район участвует в благоустройстве по федеральному проекту «Формирование комфортной городской среды», инициированному президентом России Владимиром Путиным. С 2019 года здесь уже появились восемь скверов, «Сокольники» станут девятым. Сейчас в городе продолжается голосование за общественные территории, которые могут благоустроить в следующем году.