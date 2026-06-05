В Хабаровске «АмурФест. Лето» пройдёт 11 и 12 июля

В Хабаровске 11 и 12 июля пройдёт краевой фестиваль-ярмарка «АмурФест. Лето». Площадками станут Комсомольская площадь и парк имени Н. Н. Муравьёва-Амурского, сообщили в министерстве культуры Хабаровского края.
Фестиваль соберёт мастеров традиционных русских ремёсел, представителей культуры коренных малочисленных народов, локальные бренды, предпринимателей и самозанятых. Для жителей и гостей города это будет не просто ярмарка, а большая летняя витрина местных товаров, ремёсел, гастрономии и дальневосточного колорита.
В этом году «АмурФест. Лето» приурочен к Году единства народов России, объявленному указом президента, и Году спорта в Хабаровском крае, который проходит по инициативе губернатора Дмитрия Демешина. Фестиваль организуют при поддержке краевых министерств культуры и туризма в рамках президентского нацпроекта «Туризм и гостеприимство».
В минкультуры края отмечают, что благодаря нацпроекту у местных производителей появилась заметная площадка для продвижения своих изделий. Особое внимание уделяют предпринимателям, работающим под брендом «Сделано в Хабаровском крае» — таких участников, по данным ведомства, становится всё больше.
Заявки от мастеров и предпринимателей принимают до 19 июня на официальном сайте «АмурФеста». Участвовать могут юридические лица, индивидуальные предприниматели и самозанятые с официальной регистрацией. При отборе будут учитывать качество продукции, связь с локальной идентичностью, портфолио, опыт участия в выставках и конкурсах, а для продавцов еды — наличие необходимых документов и сертификатов.
В этом сезоне приоритет отдадут товарам, которые подходят летней тематике. Итоги отбора объявят в июле, участие в фестивале для мастеров и предпринимателей будет бесплатным.