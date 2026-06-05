Поиск Яндекса
Ричмонд
+27°
полупрозрачная облачность
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Видео
Все сервисы
СВО
Спорт
Объясняем
Финансы
Погода
Вфокусе
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

В Хабаровске «АмурФест. Лето» пройдёт 11 и 12 июля

Для жителей и гостей города это будет не просто ярмарка, а большая летняя витрина местных товаров, ремёсел, гастрономии и дальневосточного колорита.

В Хабаровске 11 и 12 июля пройдёт краевой фестиваль-ярмарка «АмурФест. Лето». Площадками станут Комсомольская площадь и парк имени Н. Н. Муравьёва-Амурского, сообщили в министерстве культуры Хабаровского края.

Фестиваль соберёт мастеров традиционных русских ремёсел, представителей культуры коренных малочисленных народов, локальные бренды, предпринимателей и самозанятых. Для жителей и гостей города это будет не просто ярмарка, а большая летняя витрина местных товаров, ремёсел, гастрономии и дальневосточного колорита.

В этом году «АмурФест. Лето» приурочен к Году единства народов России, объявленному указом президента, и Году спорта в Хабаровском крае, который проходит по инициативе губернатора Дмитрия Демешина. Фестиваль организуют при поддержке краевых министерств культуры и туризма в рамках президентского нацпроекта «Туризм и гостеприимство».

В минкультуры края отмечают, что благодаря нацпроекту у местных производителей появилась заметная площадка для продвижения своих изделий. Особое внимание уделяют предпринимателям, работающим под брендом «Сделано в Хабаровском крае» — таких участников, по данным ведомства, становится всё больше.

Заявки от мастеров и предпринимателей принимают до 19 июня на официальном сайте «АмурФеста». Участвовать могут юридические лица, индивидуальные предприниматели и самозанятые с официальной регистрацией. При отборе будут учитывать качество продукции, связь с локальной идентичностью, портфолио, опыт участия в выставках и конкурсах, а для продавцов еды — наличие необходимых документов и сертификатов.

В этом сезоне приоритет отдадут товарам, которые подходят летней тематике. Итоги отбора объявят в июле, участие в фестивале для мастеров и предпринимателей будет бесплатным.