В Хабаровске «АмурФест. Лето» пройдёт 11 и 12 июля

Заявки от мастеров и предпринимателей принимают до 19 июня на официальном сайте «АмурФеста». Участвовать могут юридические лица, индивидуальные предприниматели и самозанятые с официальной регистрацией. При отборе будут учитывать качество продукции, связь с локальной идентичностью, портфолио, опыт участия в выставках и конкурсах, а для продавцов еды — наличие необходимых документов и сертификатов.