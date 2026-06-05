Поиск Яндекса
Ричмонд
+27°
полупрозрачная облачность
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Видео
Все сервисы
СВО
Спорт
Объясняем
Финансы
Погода
Вфокусе
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Семья погибшего от удара током энергетика получит 1,9 млн рублей от «Воронежэнерго»

Прокуратура Терновского района через суд добилась компенсации морального вреда для вдовы и сына-инвалида.

Источник: Комсомольская правда

Прокуратура Терновского района провела проверку по обращению супруги погибшего работника филиала ПАО «Россети Центр» — «Воронежэнерго». Об этом 5 июня.

Установлено, что мужчина работал электромонтером по эксплуатации распределительных сетей. Трагедия произошла в октябре 2025 года: при проведении работ на территории одного из перерабатывающих предприятий он был смертельно поражен электрическим током.

В защиту прав вдовы и ее несовершеннолетнего сына, который является инвалидом, прокуратура района направила в суд исковое заявление о компенсации морального вреда работодателем. Суд требования удовлетворил. В пользу семьи погибшего будет взыскана компенсация в размере 1 млн 900 тысяч рублей.