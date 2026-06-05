Белгородский вуз отмечен за развитие органической продукции в России

Белгородский государственный аграрный университет (БелГАУ) имени В. Я. Горина стал лидером в двух номинациях конкурса на соискание премии за развитие российской органической продукции, сообщили в областном министерстве сельского хозяйства и продовольствия. Работа вуза отвечает задачам нацпроекта «Технологическое обеспечение продовольственной безопасности».
Так, БелГАУ победил в номинации «Будущее на полке» с лучшей студенческой бизнес-моделью развития производства органической продукции, а также в номинации «Органика без мифов». Церемония награждения прошла в ходе III Всероссийского форума тружеников села, который состоялся 25−26 мая в Москве. Награды победителям 19 номинаций вручил первый заместитель председателя Совета Федерации Андрей Яцкин.
Основная цель нацпроекта «Технологическое обеспечение продовольственной безопасности» — развитие агропромышленного комплекса России и его технологической независимости. Благодаря этому страна будет обеспечена всеми необходимыми продуктами, а также появится больше возможностей для укрепления позиций на мировом рынке. Обновленные нацпроекты реализуются по решению Президента РФ Владимира Путина с 2025 года.