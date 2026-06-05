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Путин обратился к бойцам СВО: работайте, братья

Владимир Путин обратился к бойцам СВО: работайте, братья.

Источник: © РИА Новости

С. -ПЕТЕРБУРГ, 5 июн — РИА Новости. Президент России Владимир Путин обратился к российским военнослужащим на СВО словами «работайте, братья».

«Обращаясь к нашим бойцам на линии боевого соприкосновения, я хочу сказать. Товарищи солдаты и матросы, товарищи старшины и мичманы, товарищи офицеры, адмиралы и генералы, вся страна смотрит на вас, вся страна гордится вами и надеется на вас. Работайте, братья», — сказал Путин в ходе пленарного заседания ПМЭФ.

Петербургский международный экономический форум в этом году проходит с 3 по 6 июня. РИА Новости — генеральный информационный партнер ПМЭФ.

Пленарное заседание ПМЭФ с участием Путина. Онлайн-репортаж.