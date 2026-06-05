Путин обратился к бойцам СВО: работайте, братья

«Обращаясь к нашим бойцам на линии боевого соприкосновения, я хочу сказать. Товарищи солдаты и матросы, товарищи старшины и мичманы, товарищи офицеры, адмиралы и генералы, вся страна смотрит на вас, вся страна гордится вами и надеется на вас. Работайте, братья», — сказал Путин в ходе пленарного заседания ПМЭФ.