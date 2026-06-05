В Хабаровском крае арену «Ерофей» подключили к умному видеоконтролю

В Хабаровском крае спортивные объекты начинают переходить на «умный» контроль. Первой площадкой стала Арена «Ерофей» и прилегающая к ней спортивная инфраструктура, сообщили в краевом минспорта.
Система видеонаблюдения на арене теперь подключена к облачной платформе, которая интегрирована с АИС «Мой спорт» и федеральным Минспортом. Камеры с функциями видеоаналитики и искусственного интеллекта будут помогать не только следить за безопасностью, но и автоматически учитывать посещаемость объектов.
По данным минспорта, точность распознавания посетителей достигает 95%. Система сможет показывать загрузку спортивных площадок в режиме онлайн, определять часы пик и периоды, когда объект используется слабее. Это позволит равномернее распределять нагрузку и эффективнее планировать занятия.
«Главная задача — создать механизмы контроля за целевым и эффективным использованием спортивных объектов с применением региональных информационных систем и технологий искусственного интеллекта», — отметил директор краевой спортивной школы олимпийского резерва «Ерофей» Константин Юров.
Кроме самой Арены «Ерофей», к общей системе уже подключают умную спортивную площадку и модульный спортивный зал. В перспективе к сервису добавят и недавно открывшийся Фиджитал-центр.
Пока система работает в тестовом режиме: специалисты настраивают критерии и вносят необходимые данные. После завершения настройки сервис начнёт автоматически передавать аналитику в Минспорт России. Проект реализуется в рамках федерального проекта «Государство для людей», который направлен на более удобную и понятную работу государственных сервисов для жителей.