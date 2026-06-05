В Хабаровском крае арену «Ерофей» подключили к умному видеоконтролю

Система видеонаблюдения на арене теперь подключена к облачной платформе, которая интегрирована с АИС «Мой спорт» и федеральным Минспортом. Камеры с функциями видеоаналитики и искусственного интеллекта будут помогать не только следить за безопасностью, но и автоматически учитывать посещаемость объектов.