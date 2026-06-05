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В Хабаровске дольщики получили квартиры после вмешательства прокуратуры

Надзорное ведомство установило, что специализированный застройщик своевременно не выполнил обязательства перед гражданами.

В Хабаровске после вмешательства прокуратуры восстановили права участников долевого строительства. Речь идёт о многоквартирном доме в переулке Брянском, сообщили в прокуратуре Хабаровского края.

Проверку провела прокуратура Железнодорожного района после обращения дольщиков. Люди пожаловались, что застройщик нарушил сроки передачи квартир после ввода дома в эксплуатацию.

Надзорное ведомство установило, что специализированный застройщик своевременно не выполнил обязательства перед гражданами. Чтобы ускорить решение вопроса, прокуратура внесла руководителю организации представление об устранении нарушений.

После этого нарушения были устранены. Дом в переулке Брянском ввели в эксплуатацию, с участниками долевого строительства подписали акты приёма-передачи квартир.

Недостатки, которые выявили при осмотре помещений, также устранили. Сейчас жилые помещения переданы собственникам, а права дольщиков восстановлены.