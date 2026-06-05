«Кантиана»: библиотеку со стеклянным куполом откроют для всех жителей

В строящемся неокампусе «Кантиана» появится библиотека, которую уже называют его «сердцем». Многофункциональный культурно-просветительский комплекс станет местом для научных дискуссий, работы с книгами и цифровыми технологиями, а также новой музейной площадкой города.
Библиотека займёт три этажа в здании Высшей школы философии, истории и социальных наук. Этим летом здесь начнут монтировать стеклянный купол — главный архитектурный акцент проекта.
Фонд библиотеки — 330 тысяч бумажных томов и практически неограниченный доступ к цифровым ресурсам. Большую часть изданий разместят в открытом доступе на стеллажах в четырёх тематических башнях. Для читателей оборудуют два зала, цифровые сервисы и общественные пространства.
Выдавать и принимать книги будут через станции самообслуживания, разбросанные по всей площади комплекса. Система распознаёт стопку книг мгновенно — без помощи библиотекаря.
Посещать библиотеку смогут не только студенты и сотрудники БФУ, но и все жители и гости Калининграда. Для них планируют проводить экскурсии малыми группами и публичные научно-популярные лекции.
Главное сокровище фонда — Валленродтское собрание — будет регулярно выставляться в открытых зонах: в витринах атриума, на цифровых панелях и в интерактивной книге. «Это сознательное решение: сделать наследие доступным и видимым для каждого, кто входит в библиотеку», — пояснила директор культурно-просветительского центра Мария Мамаева. При этом в историческом корпусе на Университетской останется Зал редкой книги с иностранным фондом и тем же Валленродтским собранием.
Также в новой библиотеке можно будет посетить зал русской философии истории с дореволюционными изданиями и лабораторию оцифровки книг.