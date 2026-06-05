«Кантиана»: библиотеку со стеклянным куполом откроют для всех жителей

Главное сокровище фонда — Валленродтское собрание — будет регулярно выставляться в открытых зонах: в витринах атриума, на цифровых панелях и в интерактивной книге. «Это сознательное решение: сделать наследие доступным и видимым для каждого, кто входит в библиотеку», — пояснила директор культурно-просветительского центра Мария Мамаева. При этом в историческом корпусе на Университетской останется Зал редкой книги с иностранным фондом и тем же Валленродтским собранием.