Неприкаянный пирс, коммунизм по-литовски и парковка как процесс: события недели, которые обсуждали в Калининграде

Наблюдатели теперь в недоумении: что это было? То ли сотрудник дипломатической миссии обнаглел до крайности, то ли растерялся. То ли в Литве теперь так принято — заправляться и не платить. Но вроде новостей о введении в соседней республике бензинового коммунизма не замечено.