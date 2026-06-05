Неприкаянный пирс, коммунизм по-литовски и парковка как процесс: события недели, которые обсуждали в Калининграде

Литва и сумма «пи».
На неделе в Калининградской области случился локальный международный скандал, который рискует осложнить и без того непростые отношения региона с соседней Литвой. Стало известно, что охранник Генерального консульства Литовской республики залил полный бак бензина, но платить за топливо не стал, уехав восвояси.
Инцидент на АЗС в Чернышевском зафиксировали камеры видеонаблюдения. Машине с дипномерами требовалась марка АИ-95. Ущерб заправочной станции составляет 3,14 тыс. рублей — практически число «пи».
Наблюдатели теперь в недоумении: что это было? То ли сотрудник дипломатической миссии обнаглел до крайности, то ли растерялся. То ли в Литве теперь так принято — заправляться и не платить. Но вроде новостей о введении в соседней республике бензинового коммунизма не замечено.
Работники заправки подали заявление в полицию. Предстоит разбирательство, в том числе и на уровне МИДа.
Нет, если литовские резиденты обнищали до такой степени, что не в состоянии заплатить за бензин, их можно пожалеть. Например, объявить сбор средств.
Калининградцы — милосердные и великодушные. Не станут вспоминать, что из-за решений властей соседней страны транзит в регион затруднён до невозможности и самолётам приходится облетать по Балтийскому морю, тратя недешёвое авиационное топливо.
Камеры для всех.
Камеры видеонаблюдения вообще вещь хорошая. Позволяет вести контроль за ситуацией в автоматическом режиме.
На неделе стало известно, что в Калининграде стали применяться камеры видеонаблюдения нового поколения. Они позволят выявлять самые различные нарушения правил дорожного движения, и что примечательно — автоматически фиксировать номера.
Надо полагать, что с введением этих устройств безопасность на дорогах несколько повысится. Если камера будет по-настоящему автоматическая, то ей будет всё равно, какие номера у нарушителя — блатные или обычные: накажут всех.
Видеокамера — она ведь не живой сотрудник, с ней договориться не получится, запугать не выйдет и в положение того, кто допустил нарушение, оборудование не войдёт. Как бы тот ни старался.
Пирс, который не смог.
На неделе в центре внимания калининградцев оказалось состояние пирса в Зеленоградске. Он, как известно, уже давно на ремонте, но кое-кому удалось зайти на него, и этот кто-то пришёл в ужас от увиденного.
Оказалось, что пирс в отвратительном состоянии: грязь, мусор, отсутствует одно из стеклянных ограждений. Власти курортного города поспешили успокоить, что объект ещё на ремонте, поэтому переживать не за что, а негодовать не стоит.
Пирс обещают открыть в июне, только непонятно — когда конкретно. Июнь уже в самом разгаре. Лето в Калининградской области короткое, туристы и отдыхающие стремятся использовать каждый день. Поэтому немного странно, что власти Зеленоградска так затянули ремонт.
Воспитательные парковки.
Власти Калининграда, наконец, объяснили, для чего они повсеместно оборудуют платные муниципальные парковки. Оказывается, не для заработка, а для воспитания водителей.
По словам главы горадминистрации Елены Дятловой, платные стоянки должны стимулировать калининградцев не занимать парковочные места на весь день. Наверное, расчёт на жадность водителей, которых жаба задушит оставлять машину на восемь часов за 500 с лишним рублей. Непонятно, правда, куда должны деваться те, кто приезжает на работу на своём личном автомобиле и у кого нет служебного паркинга. Наверное, мыкаться по дворам и закоулкам.
Местным жителям, кто проживает рядом с парковками, в этом плане, конечно, повезло. Благодаря вмешательству прокуратуры они теперь могут парковаться с комфортом по вечерам, в праздники и выходные. А в остальное время, наверное, как и те, кто приезжает к ним днём — по дворам и закоулкам.
Такой вот процесс, не приносящий счастья никому и даже не дающий выгоды городскому бюджету.