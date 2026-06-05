В Белой Калитве семье инвалида выдали квартиру после вмешательства прокуратуры

Напомним, в Ростовской области продолжаются разбирательства и по другим резонансным делам. В Новочеркасске задержали врача, обвиняемого в причинении смерти по неосторожности. По данным следствия, во время процедуры медик ввел пациентке не тот препарат, что привело к трагедии.