Прикамье внедрит процессную аналитику Сбера для помощи больным

Председатель правления Сбербанка Герман Греф также подчеркнул важность внедрения системы для сферы здравоохранения. По его словам, это поможет оказывать конкуретную помощь людям, которые столкнулись с тяжелыми заболеваниями. «Врачи будут тратить больше времени на пациентов, а не на заполнение бумаг. Технология Process Mining также поможет сделать работу властей более прозрачной и понятной для граждан. Мы помогаем нашим партнёрам переходить на новый уровень эффективности», — рассказал господин Греф. По мнению председателя правления, опыт и технологии цифровой трансформации госуправления в Прикамье позволят создать передовую модель, которая станет примером и для других регионов".