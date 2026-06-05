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Прикамье внедрит процессную аналитику Сбера для помощи больным

Губернатор Пермского края Дмитрий Махонин и председатель правления Сбербанка Герман Греф в ходе Петербургского международного экономического форума подписали соглашение о сотрудничестве. Как сообщает пресс-служба правительства региона, его цель — повышение качества и эффективности госуправления в регионе с помощью технологии «Процессная аналитика от Сбера». Инструмент анализирует реальные бизнес-процессы на основе данных из корпоративных информационных систем и помогает выявлять узкие места. Это приводит к повышению эффективности управленческих решений и улучшению качества госуслуг для жителей Пермского края. В результате будут сокращены сроки обработки обращений и исполнения запросов граждан, минимизирован риск ошибок и повышена прозрачность процессов. Эту технологию планируется внедрить и в систему управления региональным здравоохранением.

Губернатор Пермского края Дмитрий Махонин и председатель правления Сбербанка Герман Греф в ходе Петербургского международного экономического форума подписали соглашение о сотрудничестве. Как сообщает пресс-служба правительства региона, его цель — повышение качества и эффективности госуправления в регионе с помощью технологии «Процессная аналитика от Сбера». Инструмент анализирует реальные бизнес-процессы на основе данных из корпоративных информационных систем и помогает выявлять узкие места. Это приводит к повышению эффективности управленческих решений и улучшению качества госуслуг для жителей Пермского края. В результате будут сокращены сроки обработки обращений и исполнения запросов граждан, минимизирован риск ошибок и повышена прозрачность процессов. Эту технологию планируется внедрить и в систему управления региональным здравоохранением.

«Для Пермского края цифровизация — это не самоцель, а эффективный инструмент повышения качества жизни людей. Подписанное сегодня соглашение выводит наше сотрудничество со Сбером на новый уровень», — рассказал господин Махонин. По его словам, внедрение процессной аналитики позволит сократить бюрократические процедуры, ускорить предоставление госуслуг. «Особенно важен этот проект для здравоохранения, где скорость принятия решений напрямую влияет на здоровье и жизни наших земляков», — убежден губернатор.

Председатель правления Сбербанка Герман Греф также подчеркнул важность внедрения системы для сферы здравоохранения. По его словам, это поможет оказывать конкуретную помощь людям, которые столкнулись с тяжелыми заболеваниями. «Врачи будут тратить больше времени на пациентов, а не на заполнение бумаг. Технология Process Mining также поможет сделать работу властей более прозрачной и понятной для граждан. Мы помогаем нашим партнёрам переходить на новый уровень эффективности», — рассказал господин Греф. По мнению председателя правления, опыт и технологии цифровой трансформации госуправления в Прикамье позволят создать передовую модель, которая станет примером и для других регионов".

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