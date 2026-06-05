В Санкт-Петербурге обновят Богатырский проспект

Покрытие на участках Богатырского проспекта в Приморском районе Санкт-Петербурга заменят при поддержке национального проекта «Инфраструктура для жизни». Их общая протяженность составляет 1,2 км, сообщили в комитете по развитию транспортной инфраструктуры города.
Работы пройдут на отрезках от Стародеревенской до Байконурской улицы и от Яхтенной до Шуваловского проспекта. Специалисты переставят бортовые камни, приведут в порядок люки колодцев, уложат новый асфальтобетон, проведут локальный ремонт тротуаров и нанесут новую разметку. Уточняется, что всего на магистрали обновят свыше 60 тыс. кв. м покрытия проезжей части и тротуаров.
«Проспект является местом сосредоточения значимых социальных объектов. На нем расположены школы, лицеи, детские сады, несколько поликлиник, библиотеки, а также детские досуговые учреждения», — добавили в комитете.
Цель нацпроекта «Инфраструктура для жизни» — комплексное развитие населенных пунктов. Это строительство и ремонт жилья и дорог, благоустройство общественных и дворовых пространств, создание и обновление всей сопутствующей социальной и коммунальной инфраструктуры, рост числа комфортных маршрутов общественного транспорта за счет обновления его подвижного состава. Обновленные нацпроекты реализуются по решению Президента РФ Владимира Путина с 2025 года.