В Санкт-Петербурге обновят Богатырский проспект

Работы пройдут на отрезках от Стародеревенской до Байконурской улицы и от Яхтенной до Шуваловского проспекта. Специалисты переставят бортовые камни, приведут в порядок люки колодцев, уложат новый асфальтобетон, проведут локальный ремонт тротуаров и нанесут новую разметку. Уточняется, что всего на магистрали обновят свыше 60 тыс. кв. м покрытия проезжей части и тротуаров.