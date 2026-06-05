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«От сетей до брусчатки»: как идёт ремонт улицы Галицкого в Калининграде

Работы планируют завершить к Дню города.

Работы на улице Галицкого в Калининграде находятся на завершающей стадии. Подрядчик уже монтирует бордюры по всей проезжей части и асфальтирует парковочные карманы.

Как передаёт корреспондент Калининград.Ru, работы на магистрали ведут на нескольких участках. Ближе к улице Театральной подрядчик обустраивает тротуары. Кроме того, идёт установка забора вдоль ландшафтного парка. Ближе к Московскому проспекту завершают прокладку сетей.

Как рассказал директор МКУ «Городское дорожное строительство и ремонт» Дмитрий Майоров, подрядчик укладывается в сроки производства работ. Завершить капитальный ремонт рассчитывают через месяц. Объект планируют сдать до Дня города.

Капитальный ремонт Галицкого начали в декабре 2025 года. Его приостанавливали из-за морозной и снежной погоды. В марте дорожники возобновили работы.

Сроки начала ремонта на Галицкого несколько раз переносили. Улицу ремонтируют от Театральной до Ботанической. Проект предполагает сохранение брусчатки на спуске в районе Московского проспекта. На остальном протяжении Галицкого уложат новый асфальт. Там появится шестиметровая проезжая часть, по нечётной стороне сделают карманы для парковки автомобилей, по чётной — велосипедную дорожку.

В рамках проекта также замостят плиткой тротуары, выполнят благоустройство с озеленением, установят освещение и камеры «Безопасного города». На работы направят 179 миллионов рублей.

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