«От сетей до брусчатки»: как идёт ремонт улицы Галицкого в Калининграде

Сроки начала ремонта на Галицкого несколько раз переносили. Улицу ремонтируют от Театральной до Ботанической. Проект предполагает сохранение брусчатки на спуске в районе Московского проспекта. На остальном протяжении Галицкого уложат новый асфальт. Там появится шестиметровая проезжая часть, по нечётной стороне сделают карманы для парковки автомобилей, по чётной — велосипедную дорожку.