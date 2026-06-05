В Москве стартует фестиваль молодых музыкантов «Зеленка»

Уточним, что серия летних концертов молодых музыкантов под открытым небом продлится до 28 августа. Насладиться выступлениями можно каждую пятницу в 20:00. В июне и августе молодые музыканты будут выступать в саду имени Н. Э. Баумана, а в июле — во дворе культурного центра «Москвич». Вход для зрителей свободный.