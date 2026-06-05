В Москве стартует фестиваль молодых музыкантов «Зеленка»

Фестиваль молодых музыкантов «Зеленка» стартует в Москве с 5 июня, сообщили в столичном департаменте экономической политики и развития. Проведение таких культурных мероприятий способствует достижению целей нацпроекта «Семья».
Уточним, что серия летних концертов молодых музыкантов под открытым небом продлится до 28 августа. Насладиться выступлениями можно каждую пятницу в 20:00. В июне и августе молодые музыканты будут выступать в саду имени Н. Э. Баумана, а в июле — во дворе культурного центра «Москвич». Вход для зрителей свободный.
Нацпроект «Семья» объединяет действующие меры для поддержки родителей с детьми: выплачивается материнский капитал, создаются дополнительные стимулы для рождения вторых, третьих и последующих малышей. По всей стране реализуются практики активного долголетия. Продолжает действие программа «Пушкинская карта», позволяющая молодежи от 14 до 22 лет бесплатно посещать музеи, театры, кинозалы и другие учреждения культуры. Обновленные нацпроекты реализуются по решению Президента РФ Владимира Путина с 2025 года.