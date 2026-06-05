ФНС потребовала с воронежского торговца запчастями 275 млн налоговой недоимки

В своем иске налоговая указала, что в отношении ООО «Спецтайл» провели проверку, по итогам которой 21 мая 2025 года было вынесено решение о привлечении компании к ответственности. Ей доначислено 164,9 млн руб., в том числе 140,5 млн руб. основного долга и 24,4 млн руб. штрафа. Налоговый орган принял меры для взыскания задолженности, однако они не привели к погашению. Инспекция установила, что «Спецтайл» перевел свою финансово-хозяйственную деятельность на взаимозависимую компанию — ООО «Спецстальзапчасть».