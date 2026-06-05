Итоги трёх дней ПМЭФ подвела делегация Волгоградской области

На встрече с председателем ПСБ Петром Фрадковым обсудили совместные проекты, в том числе партнёрские программы для ветеранов боевых действий и их семей, а также внедрение цифровых банковских сервисов. Готовится соглашение о побратимстве между Волгоградом и Витебском.