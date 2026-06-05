Итоги трёх дней ПМЭФ подвела делегация Волгоградской области

Делегация Волгоградской области во главе с губернатором Андреем Бочаровым подписала пять соглашений на ПМЭФ-2026, провела десятки встреч и обсудила развитие транспортной, газовой, энергетической инфраструктуры и цифровизацию региона.
Глава региона принял участие в пленарном заседании с президентом России, а на полях форума состоялись переговоры с ключевыми партнёрами. По словам губернатора, ПМЭФ даёт возможность сверить планы стратегического развития, оценить вызовы и угрозы, а также получить поддержку от руководства страны и крупного бизнеса.
Одним из главных итогов стало соглашение с «Ростелекомом». Глава волгоградского региона Андрей Бочаров и президент компании Михаил Осеевский подписали документ о сотрудничестве в рамках нацпроекта «Экономика данных и цифровая трансформация государства». Речь идёт о развитии «Цифрового региона», «Умного города» и повышении доступности информационных сервисов для жителей.
На встрече с председателем ПСБ Петром Фрадковым обсудили совместные проекты, в том числе партнёрские программы для ветеранов боевых действий и их семей, а также внедрение цифровых банковских сервисов. Готовится соглашение о побратимстве между Волгоградом и Витебском.
Не обошли вниманием и развитие Котельниковского ГОКа. Андрей Бочаров встретился с гендиректором «ЕвроХима» Игорем Нечаевым. Предприятие на базе Гремячинского месторождения калийных солей поэтапно выходит на плановые объёмы выпуска продукции. Также обсуждалось развитие социальной, дорожной и инженерной инфраструктуры Котельниковского промышленного узла.
Как подытожил глава региона, несмотря на все сложности, Волгоградская область остаётся надёжным партнёром для компаний. Впереди — продолжение сотрудничества с АСИ, ВЭБ.РФ, Сбером и ПСБ.
«Уверен, что результат будет хороший», — заявил Бочаров.
Ранее стало известно, что Волгоградская область впервые вошла в топ-15 инвестиционного рейтинга АСИ.