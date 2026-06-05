Поиск Яндекса
Ричмонд
+30°
полупрозрачная облачность
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Видео
Все сервисы
СВО
Спорт
Объясняем
Финансы
Погода
Вфокусе
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Россия и США подпишут соглашение о проектировании тоннеля между Чукоткой и Аляской

Предварительная стоимость оценивается в 8 млрд долларов.

Источник: Клопс.ru

Россия и США готовятся подписать соглашение о продолжении проектирования тоннеля, который должен соединить Чукотку и Аляску. Об этом на Петербургском международном экономическом форуме рассказал руководитель Российского фонда прямых инвестиций Кирилл Дмитриев, пишет Sputnik.

По его словам, соглашение станет этапом в реализации одного из крупнейших инфраструктурных проектов между двумя странами. В СМИ тоннель уже окрестили «тоннелем Путина — Трампа».

В последние месяцы велась работа над технико‑экономическим обоснованием строительства. Проект предусматривает двухпутный железнодорожный и грузовой коридор, который свяжет транспортные системы Евразии и Северной Америки.

Предварительная стоимость оценивается в 8 млрд долларов. Строительство может занять восемь лет, а протяжённость подводного участка составит от 98 до 113 км — почти вдвое больше длины Евротоннеля под Ла-Маншем.

Александр Лукашенко ранее заявил о готовности Минска к «большой сделке» с Вашингтоном и допустил встречу с Дональдом Трампом после подготовки договорённостей.

Узнать больше по теме
США: ключевые факты, история и политика
США — государство в Северной Америке, занимающее одно из центральных мест в мировой экономике и международной политике. В материале — основные сведения об этой стране.
Читать дальше